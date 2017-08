21 von derzeit noch 44 Poststellen im Kanton Solothurn sollen geschlossen bzw. in sogenannte Agenturen umgewandelt werden. Seit die Post im Mai ihre Pläne bekannt gab, ist der Teufel los: Überall werden Unterschriften gesammelt. Der Kantonsrat hat die Regierung beauftragt, in Bern Widerstand zu leisten. Gemeinderäte sind wild entschlossen, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen. Die sogenannten Agenturen, meist in einem Dorfladen untergebracht, seien kein vollwertiger Ersatz für die Dienstleistungspalette einer traditionellen Poststelle, lautet ein Argument.

Während sich Politiker aller Couleur mit den betroffenen Gemeinden solidarisieren, scheint einer quer zu schlagen: SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Er engagiert sich nämlich seit Neustem im Vorstand des Verbands der privaten Postagenturnehmer. Macht er sich damit zum Erfüllungsgehilfen des gelben Riesen, die Umstrukturierung im Eilzugstempo durchzuziehen? «Auf keinen Fall», sagt Wobmann. Hinter das Ausmass und das Tempo bei der Umstrukturierung des Poststellennetzes setze auch er ein Fragezeichen.

Zum Beispiel wenn er sehe, dass auch Poststellen in grossen Gemeinden wie Dulliken geschlossen werden sollen. «Da bin ich im Einzelfall auch bereit, Opposition zu leisten», so Wobmann. Nur: Dass die traditionellen Postdienstleistungen immer weniger nachgefragt werden, sei nun einmal eine nicht aufzuhaltende Entwicklung. Und auf die müsse das Unternehmen reagieren. Mit seinem Engagement im Postagenturverband wolle er etwas mehr Nüchternheit in die Diskussion bringen und vor allem dazu beitragen, dass funktionierende Lösungen gefunden werden.