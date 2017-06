Betonmischer können abziehen

39'500 Kubikmeter Beton und 6500 Tonnen Stahl haben Angestellte des Strabag-Konzerns bis Ende Mai verbaut. «Die Baumeisterarbeiten am Bettenhaus sind so gut wie abgeschlossen», sagte Chefbauleiter René Wieland. Nun gehe es nur noch um Feinjustierungen. Bald werden die Betonmischer abziehen können.

Während Spezialisten in luftiger Höhe mit den letzten Dachaufbauten beschäftigt sind, ist in der Einstellhalle im Untergeschoss bereits der Gussasphalt eingebaut. Noch in diesem Monat soll die Montage der Fassade starten.

Abgeschlossen ist die Rohinstallation der Haustechnik im ersten Obergeschoss des zweigeschossigen Flachbaus, der sich im Westen an das Bettenhaus anschliesst. Parallel dazu sind Arbeiter mit der Installation des Flachdachs beschäftigt. Hier soll später ein Garten für die Patienten angelegt werden.

Auch im Innern kommen die Arbeiten voran: Bereits eingebaut sind mehrere der Liftanlagen, die auf der südlichen und der nördlichen Seite des Gebäudes über die ganze Länge von 140 Metern verteilt werden.

Weitere Millionen-Vergaben

Im Solothurner Amtsblatt füllen die Ausschreibungen für den Neubau regelmässig ganze Seiten. Die Bauherren haben bisher Aufträge in der Höhe von 213 Millionen Franken vergeben – 40 Prozent davon gingen an Solothurner Unternehmungen. Und das Hochbauamt plant schon die nächsten Millionen-Vergaben: In den nächsten Monaten sollen nicht nur Schreinerarbeiten im Innenausbau ausgeschrieben, sondern auch Operationstische beschafft werden.

Bezugsbereit wird das Haupthaus im Jahr 2020 sein. Einen genauen Termin wollen die Verantwortlichen derzeit noch nicht nennen. Nach dem Umzug, der nur wenige Tage dauern soll, wird das bestehende Bettenhaus abgerissen. Bis im Jahr 2023 wird dann noch der neue Wirtschaftstrakt gebaut.