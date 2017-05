Das Bienen Quiz Was wissen sie über die fleissigen kleinen Tierchen? Testen Sie ihr Wissen mit diesem Quiz.

Von was ernähren sich Bienen hauptsächlich?

Was ist das Besondere an den Honigbienen?

Wie ist ein Honigbienen-Volk aufgebaut?

Was ist der Unterschied zwischen einer Drohne und einer Arbeiterin?

Wie transportieren Bienen die gesammelten Pollen und den Nektar?

Was sind die Ursachen für das Bienensterben, das seit einigen Jahren für Aufsehen sorgt?

Welche Folgen werden durch das Bienensterben befürchtet?

Was sind die Gründe für die schlechte Honigernte in der Schweiz in diesem Jahr?