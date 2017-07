«Enkeltrickbetrüger» ist mittlerweile fast allen ein Begriff. Das sind Menschen, die sich – vorwiegend bei Senioren – als Verwandte ausgeben und Geld fordern. Auf diese Weise wechselten schon so manch Tausend Franken den Besitzer.

Jetzt taucht ein neuer Begriff auf. Die Kantonspolizei spricht von «CEO-Betrug». Die Täter würden in allen Fällen ähnlich vorgehen. Sie geben sich als Präsident, Vorsitzender, CEO, CFO oder dergleichen aus und kontaktieren einen Angestellten der Buchhaltung oder Finanzabteilung einer Firma.

«Die Personen geben vor in einer dringenden und vertraulichen Angelegenheit Hilfe zu benötigen», teilt die Polizei mit. Durch geschickte Gesprächsführung würden die «CEO-Betrüger» versuchen, Angestellte dazu zu bewegen, eine bestimmte Summe in der Höhe von mehreren 10‘000 Franken auf ein Konto im Ausland zu überweisen.

Kontaktiert werden die Angestellten in der Regel entweder per E-Mail oder via Telefon. «In einigen Fällen wurde dabei der E-Mail-Account der Vorgesetzten gehackt und den Angestellten, unter Verwendung der echten E-Mail-Adresse der Chefs, Aufträge erteilt», heisst es in der Mitteilung. Die betrügerisch erlangten Gelder würden entweder rasch bezogen oder weiterüberwiesen.

Die Kantonspolizei Solothurn hat Kenntnis über ein halbes Dutzend Firmen, welche von Betrügern kontaktiert wurden. Betroffen sind Firmen im gesamten Kantonsgebiet. Mindestens drei Überweisungen in Länder wie die Türkei, England, Slowakei oder China haben stattgefunden.

Die entsprechenden Angaben über die personellen Firmenstrukturen holen sich die Betrüger zum Beispiel auf der firmeneigenen Internetseiten.

Entsprechenden Ermittlungen zur Eruierung der unbekannten Täterschaft/Tätergruppe sind in die Wege geleitet worden. (ldu)