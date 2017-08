Sein Inserat sorgte für Aufsehen: Urs B., Insasse in der Justizvollzugsanstalt «Schachen» in Deitingen, suchte Anfang Juni nach Sponsoren. Er brauche 300 Franken, um gegen «Behördenwillkür und Kleingeisterei» vorzugehen, hiess es im Inserat, das in der «Wochenzeitung» («WOZ») gedruckt wurde.