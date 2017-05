Regierungsrat Roland Fürst hat ein Faible fürs Fotografieren. Zumindest wer mit ihm auf Facebook befreundet ist, weiss das schon lange, dort postet er regelmässig Landschaftsaufnahmen. Durch diese Facebook-Posts ist auch René Brogli, der Inhaber der Galerie Bromer Kunst in Roggwil, auf den fotografierenden Regierungsrat aufmerksam geworden. Und so ist die Idee dann entstanden: Roland Fürst ist jetzt nicht mehr «nur» ein Politiker, der in der Freizeit fotografiert, sondern ein richtiger Künstler. 42 seiner Werke sind bei Bromer Kunst ausgestellt, am Wochenende war die Vernissage von Fürsts erster Ausstellung. Von sich aus wäre er nie auf die Idee gekommen, seine Fotografien öffentlich auszustellen, gibt sich Fürst bescheiden.

Nun hat er die Landschaftsfotografie ja auch nicht neu erfunden. Und Galerist Brogli gibt auch unumwunden zu, dass hinter der Ausstellung nicht zuletzt der Gedanke steckte, einen bekannten Berufspolitiker zu «seinen» Künstlern zu zählen, sei sicher nicht schlecht für die Publicity. Aber es steckt schon mehr dahinter. Mit einem gekonnten Blick für Komposition und Szenerie gestalte der Solothurner Regierungsrat seine Bilder, lobt Galerie-Managerin Julia Uti. Er verfüge über die Fähigkeit, den Betrachter durch geschickt gewählte Perspektiven richtiggehend in seine Bilder hinein zu ziehen. «Man fühlt förmlich den Schnee unter seinen Füssen knirschen», so die Kunsthistorikerin.

Ein echter Fürst hat denn auch seinen Preis. Für 350 Franken kann man sich zum Beispiel «Glück» erstehen, eine Makroaufnahme eines Marienkäfers im Format 30 x 30 cm. Wem es die «Alpenlandschaft» in Dämmerlicht und Nebel im Format 100 x 150 cm angetan hat, muss dafür allerdings schon 2400 ausgeben. Ein doch recht stolzer Preis dafür, dass sich Berufspolitiker Fürst nach wie vor als ausgesprochenen Hobbyfotografen verstanden wissen will. Er verweist auf die recht aufwendige, sprich kostspielige Präsentation seiner Werke auf Aluminium hinter Echtglas. Und das sei auch gleich gesagt: Den Reinerlös, der aus dem Verkauf seiner Werke übrig bleibt, wird Roland Fürst für gemeinnützige Zwecke spenden. Die Ausstellung bei Bromer Kunst in Roggwil dauert bis am 16. Juli, alle Fotografien sind in einer limitierten Auflage von zehn Exemplaren erhältlich.