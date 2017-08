Drei regional zusammengefasste Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) übernahmen per Anfang 2013 die Aufgaben der Vormundschaftsbehörden der Gemeinden. Das neue Erwachsenenschutzgesetz des Bundes verlangte diese Neuorganisation. Die Kesb für die Amteien Dorneck-Thierstein und Thal-Gäu arbeitet an den beiden Standorten Breitenbach und Balsthal. Weitere Kesb führt der Kanton in Olten (für Olten-Gösgen) sowie in Solothurn (für Solothurn-Lebern und Bucheggberg-Wasseramt). Nach Angaben der nationalen Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) greifen die Kesb-Organisationen nicht öfters ein als die früheren Vormundschaftsbehörden. Ende des Jahres 2015 waren schweizweit 40 629 Kinder von einer Massnahme betroffen, Ende 2012 waren es unter dem alten System noch 42 381 Kinder. (sva)