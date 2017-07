Sonne pur und heisse Temperaturen bereits seit Wochen: Dies alles scheint für viele Solothurnerinnen und Solothurner kein Grund zu sein, die Sommerferien hier zu verbringen.

Die Solothurner Geschäftsstellen der Reiseunternehmer Kuoni und TUI, aber auch Arrow Tours (Balsthal), Vasellari (Grenchen) und Dantours (Olten) haben im Vergleich zum Vorjahr für diesen Sommer wieder steigende Buchungszahlen zu verzeichnen: Badeferien, Kreuzfahrten und Fernreisen seien total im Trend.

Die Nummer eins: Spanien

Auf die Frage, welches denn das beliebteste Ziel der SolothurnerInnen ist, haben alle fünf befragten Reisebüros dieselbe Antwort: Spanien, und da vor allem Mallorca. Was genau macht denn die Balearen Insel bei den Solothurnern so beliebt? Die Vielfältigkeit. Vor allem Familien mit Kindern seien überzeugt von der kurzen Anreise, den tollen Unterkünften und den flachabfallenden Stränden, so Bianca Schmidt, Kommunikationsverantwortliche TUI.

Der türkische Tourismus leidet

Die Südtürkei, welche sich in den vergangenen Jahren zu einer heissbeliebten Destination etabliert hat, habe heuer einen Buchungsrückgang von 34 Prozent zu verzeichnen. Tunesien und Ägypten geht es ähnlich schlecht. Laut Marcel Schlatter (Kommunikationsverantwortlicher Kuoni) seien Kriegswirren im Nahen Osten und die politische Instabilität Grund dafür. Dennoch hätten sich viele Solothurner kurzfristig für die Südtürkei entschieden aufgrund des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses, so Bianca Schmidt.