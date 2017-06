Die Frau Professorin (Name der Redaktion bekannt) war entrüstet: «Als ich am vergangenen Samstag gegen 18.05 Uhr meinen Freund vom Solothurner Bahnhof abholte, wurden wir wegen des Überschreitens einer roten Fussgängerampel gebüsst.» Eine längere Schilderung des Sachverhalts ging an Tourismusdirektor Jürgen Hofer, Polizeidirektor Peter Gomm und Kapo-Chef Thomas Zuber. Von diesem allerdings wurden die Vorwürfe an die Stadtpolizei weitergeleitet, denn diese hatte am Fussgängerstreifen durchgegriffen.