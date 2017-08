Es war am 1. August

Wie aber kamen Aeschlimanns überhaupt dazu, auf ihrem Hof Gäste zu bedienen? «1993 war es zum ersten Mal, als der Schweizer Bauernverband den 1.-August-Brunch lancierte», antwortet Marianne Aeschlimann. «Wir fanden es gut, dass wir Bauern unsere Betriebe öffnen und zeigen können, was wir leisten.» Noch zweimal wurde am 1. August zum Brunch auf den Burghof eingeladen, dann war damit Schluss. Aufwand und Ertrag liessen zu wünschen übrig, sowohl bei den Gastgebern, als auch bei den Helferinnen und Helfern. «Aber», so betont Ernst Aeschlimann, «gefallen hätte uns der Anlass mit den Gästen schon. Wir überlegten, ob wir etwas in dieser Art auf die Beine stellen sollten.»

Und so kamen Geri Kaufmann vom Volleyballclub Aeschi und der Gastronom Urs Bucher just im richtigen Moment mit der Idee, zum 25-Jahr-Jubiläum des Volleyballclubs auf dem Burghof eine Party steigen zu lassen.

Die Idee ist eines, das Umsetzen das andere. «Was es alles dazu braucht, steht in keinem Lehrbuch», sagt Ernst Aeschlimann, «aber jeder von uns hat seine Aufgaben gemacht und darum wurde gleich die erste Party zu einem Erfolg, und zwar zu einem grossen. Wir rechneten mit einigen hundert Gästen, gekommen waren gegen zweitausendfünfhundert.» Durch diesen Erfolg sei das Feuer entfacht worden, das es möglich machte, «durch alle Höhen und Tiefen hindurch bis heute weiterzumachen und immer wieder neue Leute fürs Mitmachen zu gewinnen.»

Der Junior zieht voll mit

Dass es mit der Burghofnacht weitergeht und mit dem Gastronomiebetrieb für geschlossene Gesellschaften, der jeweils im Sommerhalbjahr läuft, und natürlich der Landwirtschaft mit biologischem Getreideanbau und Ferkelaufzucht, scheint gesichert, denn der aktuelle Besitzer des Hofes, Samuel Aeschlimann, zieht voll mit. Er und seine Eltern wollen ferner auch nicht ausschliessen, dass wieder einmal eine Bühnenproduktion auf dem Burghof stattfinden könnte.

Ein Musical vielleicht, oder etwas wie die vier Operettenaufführungen des Vereins Musik im äusseren Wasseramt zwischen 2009 und 2015 (Gräfin Mariza, Lustige Witwe, Fledermaus und Vogelhändler). «Das Handwerk hatten wir beim Durchführen der Burghofnacht gelernt und entsprechend dazu auch die Infrastruktur aufgebaut», erklärt Ernst Aeschlimann. «Doch die Initianten hatten mit der Zeit andere Vorstellungen bekommen von dem, was unsere Leistungen und Angebote anging. Sie suchten einen anderen Standort und fanden ihn einige hundert Meter von hier entfernt. Schade. Aber wir schauen nach vorne, so wie wir das immer machen.»

Nach vorne geschaut haben bereits die Eltern von Ernst Aeschlimann. Anno 1953 zügelten sie von Wyssachen im Emmental nach Aeschi und übernahmen den Bauernhof mit Restaurant Sternen. Zehn Jahre später liessen sie am heutigen Standort Burghof an der Kantonsgrenze eine landwirtschaftliche Siedlung bauen. Mit dem Bewirten von Gästen hat sich quasi ein Kreis zum seinerzeitigen «Sternen» in Aeschi geschlossen. «Ich wollte unbedingt Bauer werden», betont Ernst Aeschlimann, «auch meine Frau wollte Bäuerin sein. Hätte uns einer vorausgesagt, als wir heirateten, dass auf unserem Hof dereinst Feiern oder Partys stattfinden werden, wir hätten ihn für verrückt erklärt.»

Kein übliches Stöckli

Vor fünf Jahren haben sich Marianne und Ernst Aeschlimann beim Burghof ein eigenes Haus bauen lassen. Sie bezeichnen es als Stöckli, wobei es allerdings keines im landläufigen Sinn ist mit Laube im ersten Stock und mit Biberschwanzziegeln bedacht, sondern mit nur einem Geschoss und einem Flachdach. Dieses Dach steht vor allem auf der West- und Südseite weit vor. «Dadurch haben wir dieselbe Wirkung, wie man sie von den grossen Vordächern der Emmentaler Bauernhäuser kennt», erklärt der Hausherr. «Im Sommer, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, dann bleiben Wände und Fenster im kühlen Schatten. Im Winter hingegen, wenn die Sonne tiefer steht, kann sie auf Wände und Fenster scheinen.»

Mit dem Einzug in das Stöckli hat sich noch ein weiterer Kreis geschlossen: Es steht auf Boden der Berner Gemeinde Niederönz, von woher Marianne Aeschlimann stammt. Und Ernst ist auch wieder zum Berner geworden.