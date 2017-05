Die Zahl der Stellensuchenden im Kanton Solothurn sank im April um 257 Personen, die Quote änderte sich somit von 4.9% auf 4.7%. Wie mitgeteilt wird, handelt es sich dabei um einen saisonal bedingten Rückgang, jedoch würden sich auch konjunkturelle Effekte zeigen.

Die Quote variiert stark nach Region, jedoch kann überall eine Abnahme an Stellensuchenden verzeichnet werden, wie der Medienmitteilung der Staatskanzlei entnommen werden kann. So sank die Stellensuchen in der Region Solothurn um 93 Personen von 4.4% auf 4.3% und in der Region Grenchen von 6.2% auf 6.0%, was 30 Personen weniger entspricht. Im Schwarzbubenland veränderte sich die Quote von 3.9% auf 3.8%, dies sind zwölf Stellensuchende weniger. In der Region Olten wurden 95 Personen weniger registriert, was einer Abnahme von 5.4% zu 5.2% entspricht. Die Region Thal registrierte 27 Stellensuchende weniger, die Quote sank dort von 5.0% auf 4.7%.

Im Monat April hat das RAV 176 Männer sowie 81 Frauen weniger registriert als im März. Im vergleich zum Vorjahresmonat ist die Anzahl der Stellensuchenden jedoch höher.

Sowohl die Zahl der stellensuchenden Schweizer, als auch die Zahl der stellensuchenden Ausländer sank: 132 bzw. 125 Personen weniger wurden gegenüber dem Vormonat als stellensuchend registriert.

Auch bei allen Altersklassen sinkt die Quote der Stellensuchenden: Bei den unter 20-Jährigen fiel sie von 3.8% auf 3.4%, bei den 20 - 24-jährigen von 5.1% auf 4.8% und bei den 25-29-jährigen von 6.1% auf 5.9%. Die Gruppe der 30 - 39-jährigen verzeichneten 82 Stellensuchende weniger, was einer Abnahme von 6.2% auf 5.9% entspricht. Bei den 40 bis 49-jährigen sowie den 50- bis 59-jährigen sank die Quote um je 0.1 Prozentpunkte. Bei den über 60 Jährigen wurden elf Personen weniger registriert, und die Quote sank von 4.6% auf 4.5%. (naj)