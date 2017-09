«Die geplante Schliessung der Produktion beim Daylong-Hersteller Galderma Spirig in Egerkingen ist unhaltbar.» Dies schreibt die Gewerkschaft Unia in einer Mitteilung. Am Montagabend fand eine erste Betriebsversammlung statt. «Die Belegschaft will den Kahlschlag bei der Solothurner Traditionsfirma nicht widerstandslos hinnehmen. Die Angestellten mandatierten die Unia, ihre Interessen wahrzunehmen.»

Vom Nestlé-Management wird ein seriöses Konsultationsverfahren erwartet. «Es ist zentral, dass die Angestelltenvertretung alle betriebswirtschaftlichen und zweckdienlichen Informationen erhält, damit mit der Belegschaft fundierte Lösungsvorschläge erarbeitet werden können, um das Werk in Egerkingen und die Arbeitsplätze zu retten.

Die «Solothurner Politik» wird aufgerufen, «einen runden Tisch mit allen Beteiligten und Betroffenen einzuberufen» und «alle geeigneten Massnahmen zur Sicherung des Produktionsstandortes und der Arbeitsplätze in Egerkingen zu ergreifen». (szr)