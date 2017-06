International beachtet

Gunter Frentzel, der gebürtige Berliner, lebte und wirkte in seinem Zuhause am Waldrand in Rüttenen. Der Kunstpreisträger (1999) des Kantons Solothurn verzeichnete grosse Erfolge in Deutschland und in der Schweiz. Viele seiner Plastiken sind im Besitz internationaler Sammlungen und seine Werke sind in Städten im öffentlichen Raum und in Museen platziert – so zum Beispiel in Paris, Bern, Mannheim, Köln, Lissabon, Joao Pessoa (Brasilien) und natürlich auch in Solothurn.

Kino Uferbau Solothurn: «Angelehnt» am Montag, 19., und Dienstag, 20. 6., jeweils 18.15 Uhr.