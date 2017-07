Rolf Schütz, Direktor des BBZ Solothurn-Grenchen, begrüsste die Anwesenden und beglückwünschte die jungen Berufsleute zu ihrem erfolgreichen Abschluss, mit dem sie nun Zugang zu den Schweizer Fachhochschulen haben.

Jürg Ritz, CEO der Baloise Bank SoBa, wählte für seine Festrede eine spezielle Form. In einem interaktiven Gespräch mit Lernenden, Lehrpersonen und Eltern blickte er zurück auf die harte Arbeit, die hinter den erfolgreichen Abschlüssen steckt und warf einen humorvollen Blick nach vorne auf die Partys, die im Anschluss an die offizielle Feier sicher stattfinden würden. Weiter betonte Ritz, der seine berufliche Karriere selbst mit einem KV-Abschluss startete, dass den jungen Erwachsenen mit ihrem BM-Zeugnis nun alle Wege offen stünden – auch bis ganz nach oben an die Spitze einer Unternehmung. Umrahmt wurde die festliche Feier von der Luzerner Band Frameless.

67 der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen haben die kaufmännische und 62 die technische Berufsmaturitätsrichtung abgeschlossen. Davon wiederum haben 64 die BM während eines Jahres im Vollzeitunterricht besucht, 12 haben die BM Wirtschaft berufsbegleitend absolviert, während alle anderen ihren Abschluss lehrbegleitend erworben haben. (mgt)

Kaufmännische Berufsmaturität (lehrbegleitende Ausbildung)

Alija Erina, Lehrbetriebsverbund, Bern; Bärtschi Saskia, Raiffeisenbank Wasseramt Mitte, Derendingen; Belakusic Marin, Stryker GmbH, Selzach; Biedermann Jana, Synthes Produktions GmbH, Bettlach; Chiappa Cédric, Synthes Produktions GmbH, Bettlach; Cierzynski Elisabeth, Raiffeisenbank Weissenstein, Solothurn; Elsässer Rebecca, Solothurner Spitäler AG, Solothurn; Eng Martina, Raiffeisenbank Weissenstein, Solothurn; Faga Jennifer, UBS AG, Solothurn; Giani Marina Tiziana, Raiffeisenbank Weissenstein, Solothurn; Karabiyik Tuba, Baloise Bank SoBa AG, Solothurn; Küng Natascha, Einwohnergemeinde Bellach; Markovic Marko, Credit Suisse (Schweiz) AG, Solothurn; Michel Jeannine, Einwohnergemeinde Solothurn; Minder Seraina, Personalamt Kanton Solothurn, Solothurn; Müller Joel, Regiobank Solothurn AG, Solothurn; Nazmova Anastasia, Sphinx Werkzeuge AG, Derendingen; Neff Lukas, BDO AG, Solothurn; Rahman Shoheli Alexandra, Baloise Bank SoBa AG, Grenchen; Schaad Patrick, UBS AG, Solothurn; Strähl Fabio, Baloise Bank SoBa, Solothurn; Tschumi Natascha, Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG, Neuendorf.

Berufsmaturität Wirtschaft (berufsbegleitende Ausbildung)

Cuddé Loris, Subingen; Heine Laura, Utzenstorf; König Céline, Stüsslingen; Meier Luca, Oberdorf; Nyffeler Michaela, Horriwil; Pulfer Elora, Biberist; Schaer Sharon, Deitingen; Schlup Simon, Subingen; Schneider Sara, Solothurn; Staufer Michèle, Grenchen; Teuscher Michelle, Biberist; von Burg Tobias, Lommiswil.

Berufsmaturität Wirtschaft (Vollzeitausbildung)

Ahmed Allan, Grenchen; Berger Loredana, Lohn-Ammannsegg; Gschwend Nadja Maria, Lohn-Ammannsegg; Guggisberg Deborah, Biberist; Hausammann Ann-Julia, Aetingen; Jorns Luca, Oensingen; Kämpf Sabrina, Derendingen; Keller Valentina, Aeschi; Kiliç Deniz, Luterbach; Klass Erika, Bettlach; Kohler Vanessa, Bellach; Kovacevic Marina, Langendorf; Kurz Patrick, Zuchwil; Ledermann Lilly Anne, Grenchen; Lorusso Roberto, Grenchen; Meylan Nina Sofia, Schnottwil; Nydegger Mirjam, Gänsbrunnen; Pedrazzoli Luca, Riedholz; Rieger Dominik, Subingen; Rytz Vania, Grenchen; Sacchetti Citlalli, Bettlach; Schaffer Barbara, Bettlach; Schenk Carmen, Messen; Schneider Désirée, Lohn-Ammannsegg; Schuler Stephan, Zuchwil; Supper Luca, Grenchen; Trunzo Patrizia, Zuchwil; Vögeli Patrick, Bettlach; Vuilleumier Léonie Céline, Bettlach; Wanzenried Alina, Kriegstetten; Wüthrich Philippe, Derendingen; Zeaiter Nuria, Gerlafingen; Zybell Dennis Alexander, Oberdorf.

Technische Berufsmaturität (lehrbegleitende Ausbildung)

Ackermann Pascal, Alpiq AG, Olten; Aldrian Simon, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Däniken; Anderes Sandro, Netree AG, Däniken; Antenen Nico, AEK Elektro AG, Solothurn; Bonderer Laura, Zeitzentrum, Grenchen; Boss Dominic, ETA SA, Grenchen; Brütsch Oliver, Synthes Produktions GmbH, Hägendorf; Burri Nicolay, AEK Elektro AG, Solothurn; Deutschmann Fabiola, Zeitzentrum, Grenchen; Egli Olivier, ETA SA, Grenchen; Emch Jeremias, AEK onyx AG, Solothurn; Jäggi Adrian, Graph-Tech AG, Solothurn; Kissling Simon, R. Nussbaum AG, Olten; Kocher Cédric, ETA SA, Grenchen; Krummenacher Luca, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Däniken; Lisser Janik, Synthes Produktions GmbH, Hägendorf; Michel Anja, PARO AG, Subingen; Moser Roger, BDO AG, Solothurn; Müller Sven, Zeitzentrum, Grenchen; Peyer Lukas, E. Eckert AG, Suhr; Ritter Lars, Heinz Hänggi GmbH, Bettlach; Rocchinotti Siro, Netree AG, Däniken; Rohr Silvan, login Berufsbildung AG, Zürich; Stalder Nico, Synthes Produktions GmbH, Bettlach; Steck Elias, Synthes Produktions GmbH, Balsthal; Vogt Tobias, Step – Tec AG, Luterbach; Witmer Joel, Solothurner Spitäler AG, Solothurn; Wyss Simon Miguel, Synthes Produktions GmbH, Bettlach; Zehnder Emanuel, Fürst Lostorf AG, Lostorf; Zumstein Pascal, Solothurner Spitäler AG, Solothurn; Zürcher Efraim, ETA SA, Grenchen.

Berufsmaturität Technik (Vollzeitausbildung)

Aegerter Fabrice, Grenchen; Allenspach Yves, Lohn-Ammannsegg; Berger Simon, Langendorf; Bobst Robin, Matzendorf; Cadola Ricardo, Zuchwil; Faoro Nicola, Subingen; Frey Silvan, Biberist; Ghilardelli Sara, Oberdorf; Gunzinger Benjamin, Lommiswil; Hanselmann Andreas, Biberist; Jeker Deborah, Feldbrunnen; Leuenberger Luca, Grenchen; Marti Kevin, Riedholz; Meer Steve, Luterbach; Melcher Marco, Gerlafingen; Müller Manuel, Deitingen; Ndawele Billy, Neuendorf; Niggeler Anna, Recherswil; Padayatty Levin, Hägendorf; Ramalingam David, Zuchwil; Rassa Reschad, Derendingen; Sabattini Lorena Anna, Lohn-Ammannsegg; Saravani Thushyanthan, Biberist; Schaad Philipp, Grenchen; Schär Matthias, Lommiswil; Scheidegger Simon, Gerlafingen; Schnyder Tina, Halten; Studer Arian, Oberdorf; Stüdi Marco, Deitingen; Tahiri Burim, Oensingen; Tokgöz Melike, Zuchwil.