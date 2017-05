Partnerfilialen im Vordergrund

Im Vordergrund steht für die Post die Umsetzung von Partnerfilialen. Also beispielsweise Postagenturen in Lebensmittelläden. Diese hätten den Vorteil, dass die Kunden von einem breiten Postangebot sowie von attraktiven Öffnungszeiten profitieren würden.

Die Umsetzung dieser Agenturen wird die Post in den kommenden vier Jahren im direkten Dialog mit den Gemeinden angehen. «Ersatzlose Schliessungen von Poststellen werden vermieden», wird betont.

Die Post zeigt auf, dass sie mit diesem Vorgehen die Zugangsmöglichkeiten sogar noch vergrössern kann, und zwar von derzeit 133 auf bis zu 145.

«Reine Augenwischerei»

Was die Post an alternativen Angeboten präsentiert ist in den Augen der Gewerkschaft Syndicom einfach nur «untauglich», wie diese in einem Communiqué schreibt. «Sie decken jeweils nur einen ganz kleinen Teil des Services ab und trotzdem präsentiert die Post diese als gleichwertige Zugangspunkte. Das ist reine Augenwischerei und der Versuch die Bevölkerung für dumm zu verkaufen. Auch Postagenturen wird nur ein stark reduzierter Service angeboten. Schlicht ein Hohn ist es, dass die Post die attraktiveren Öffnungszeiten anpreist, läge es doch in ihrer Hand die Öffnungszeiten von Postellen an die Kundenbedürfnisse anzupassen.» (mgt/ldu)