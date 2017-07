Wieder ein Stundenweltrekord im Grenchner Tissot Velodrome. Alain Hinzen aus dem deutschen Schifferstadt legte mit seinem Liegerad in der Kategorie teilverschalt 54, 818 Kilometer zurück und übertraf die bisherige Bestleistung von 53,019 Kilometer klar. Der mehrfache Weltmeister mit dem Liegerad startete schnell und lag lange auf Kurs in Richtung 55 Kilometermarke. Auch wenn er gegen Schluss zu kämpfen hatte, lag er bei seinen Rundenzeiten stets unter 17 Sekunden, der Zeit also, die zum Erreichen des Rekordes gerade so gereicht hätte.

Der neue Rekordhalter absolvierte auf dem ultraschnellen Oval etwas mehr als 219 Runden. Der 33-Jährige zeigte sich nach seiner Rekordfahrt zufrieden, auch wenn er gerne die 55 Kilometer geschafft hätte: «In der Euphorie bin ich vielleicht etwas gar schnell gestartet. Ich war mir aber stets sicher, dass ich den Rekord brechen werde. Härteste Gegner waren die Monotonie und die hohe Geschwindigkeit.»

Alain Hinzen hält noch die Weltrekorde über 100 Meilen, 6 Stunden und 12 Stunden.

«Aber ganz klar, der Stundenweltrekord ist die Königsdisziplin», hielt er unmissverständlich fest.