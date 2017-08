Trotz aller Vorbereitung: alles planen, geschweige denn voraussehen lässt sich nicht. «Die Rahmenbedingungen der Kinder sind so vielfältig. Man merkt den Kindern gut an, wie sie es zu Hause haben», erklärt die erfahrene Lehrerin weiter. Zudem braucht es eine Weile, bis jedes der Kinder «sein Plätzchen» im Klassenverband gefunden hat.

Steigende Ansprüche an Schule

Dass Eltern sich in den letzten Jahren vermehrt in die Belange der Schule einmischen (wie das bisweilen beklagt wird), hat die Lehrerin aber bei ihren Klassen nicht festgestellt. Es sei in diesem Zusammenhang wichtig, ein gutes Verhältnis zu den Eltern aufzubauen. «Wenn die Eltern Vertrauen in die Arbeit der Lehrerin haben, neigen sie auch weniger dazu, sich einzumischen.»

Die Anforderungen und Erwartungshaltungen der gesamten Gesellschaft gegenüber den Schulen, die seien aber zweifellos gestiegen in den letzten Jahren, hält sie hingegen fest. Umgangsformen, Umweltbewusstsein und manuelle Fertigkeiten werden zusehends mehr an die Schule delegiert.

Dass Karin Jaeggi einst in den Lehrerinnenberuf finden würde, «war irgendwie schon ziemlich früh absehbar», erzählt sie lachend. Sie habe als Einzelkind oft mit den Nachbarskindern gespielt und dabei gemerkt, dass sie gerne organisiere, vorbereite, plane. Sie war die, welche für die anderen Kinder die Fäden spannte. Als es dann um die Ausbildung ging, stand zuerst die Idee der Kindergärtnerin im Raum, aber auch die Kunstgewerbeschule war ein Thema.

Schliesslich hat sie die Prüfung fürs Lehrerseminar gemacht. Schon ihre erste Praktikumsstelle war in Grenchen sowie eine Stellvertretung an einer 1. Klasse in ihrem jetzigen Schulkreis. Ihre Anstellung fand sie als Unterstufenlehrerin im Zentrumsschulhaus, wo sie auch bis zur Sek I-Reform mit wechselnden Pensen blieb. Mit der Reorganisation vor einem Jahr kam Jaeggi ins Kastels-Schulhaus.

Der Beruf der Primarlehrerin habe für sie Charakteristika gehabt, die ihrer privaten Situation entgegenkamen. Die Mutter zweier Söhne (13 und 16) konnte zwischenzeitlich das Pensum reduzieren und auch wieder erhöhen.

Sie bedauert den Umstand, dass heute fast nur noch Frauen Primarlehrerinnen sind und dieser Job aufgrund der geringeren Karrierechancen von Männern möglicherweise gemieden wird. «Dabei würden mehr Männer als Bezugspersonen den Kindern sicher guttun.»

Ausdauernde Kinder

Den Kindern stellt sie über all die Jahre ein gutes Zeugnis aus. Es sei sogar so, dass diese seit der Einführung der Blockzeiten im Kindergarten ausdauernder seien als früher. Der Lerneifer der neuen Erstklässler sei gross. «Sie kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung und das ist auch gut so», meint Karin Jaeggi. Auch könne man nicht sagen, dass die Schüler respektloser geworden sind. «Sie sind aber selbstsicherer und sagen, was sie wollen und warum.»