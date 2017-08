IB Live wird grösser

IHVG-Stiftungspräsident Reto Kohli berichtete über die erfreuliche Entwicklung der Berufsmesse IB Live, welche vom 1. bis 5. Mai 2018 wieder in der Region Grenchen stattfinden wird. Zu den bisherigen Industriefirmen werden voraussichtlich auch noch die Namen Rotoflex und Hänggi stossen, die Solothurner Sanitärfirma Saudan sowie die drei Grenchner Elektrikerunternehmen «So können wir das Portfolio der vorgestellten Berufe noch erweitern. Die Tür für weitere interessierte Firmen sei offen.

Zum letzten mal stellte Vorstandsmitglied Roland Schaller Rechnung und Budget vor. Dieses Jahr konnte nach der jährlichen Zuweisung an die Stiftung von gut 5000 Fr. ein Überschuss von 12 000 Fr. verzeichnet werden. «Eine gut gefüllte Kasse für die IB Live ist sinnvoll, denn der Wettbewerb um talentierte Fachkräfte wird sich in den nächsten Jahren noch akzentuieren», gab der scheidende Kassier der Versammlung auf den Weg. Neu in den Vorstand wurden gewählt: Florian Würsch (Credit Suisse Schweiz AG), Urs Steinemann (Häni & Co. AG Arch) und Pascale Blösch (Blösch AG).

Von der Niederlage zum Startup

Im zweiten Teil der Versammlung referierte der ehemalige Solothurner Olympia-Kanute Mike Kurt über Hochs und Tiefs seiner (Sportler-)Karriere. Als der Weltmeister, der über Jahre zu den besten seines Sports überhaupt gehörte, 2012 aufgrund eines Materialfehlers zum dritten mal eine Olympiamedaille verpasste, war das für ihn zwar zuerst ein bitterer Moment. In dieser Zeit wurde aber auch die Idee zu einem Startup geboren, das sich inzwischen zu einer der erfolgreichsten Crowdfunding-Plattformen der Schweiz gemausert hat.

Über das Portal «I believe in you» können sich Nachwuchssportler einer Entourage präsentieren und Geld für ihre sportlichen Ziele sammeln. «Die Projekte haben eine Erfolgsquote von 88 Prozent, was für Crowdfunding ein Traumwert ist», sagte Kurt. Das ganze läuft praktisch ausschliesslich über «Social Media» und hat seit dem Start 2013 6,8 Mio. Fr. für Sportprojekte generieren können. Post Finance und Aldi gehören inzwischen zu den Sponsoren. «Ohne die Niederlage in London wäre dieses Start-up wohl nicht entstanden und ich wäre auch nie Exekutivrat von Swiss Olympic geworden», bilanzierte Kurt.