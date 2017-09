Seit rund drei Jahren stand das ehemalige Büro- und Schaltergebäude der Credit Suisse am Marktplatz leer. Karin Heimann, die neue Wirtschaftsförderin von Grenchen, realisierte zusammen mit der Credit Suisse als ehemalige Mieterin und Hauptsponsorin sogenannte Coworking Spaces. Dies mit dem Ziel, Start-up-Unternehmern zu günstigen Bedingungen Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.

Immobilienbesitzerin ist die CS Pensionskasse, und die Gemeinschaftsantenne GAG ist für die Kommunikationsinfrastruktur (WLAN) verantwortlich. Mit an Bord ist auch das Gründerzentrum Kanton Solothurn. Zudem bietet die Credit Suisse den Jungunternehmern persönliche Finanzberatung an. Die Arbeitsplätze kosten alles inklusive 127 Franken im Monat und sind monatlich kündbar.

Lebhaftes Interesse

Erste Mieter sind schon kurz nach der Eröffnung eingezogen. Zwei Pop-up-Stores (provisorische Läden) findet man im Parterre. Eine Kinderkleiderbörse sowie das Angebot der beiden Bettlacher Gianfranco und Rebecca Caruso. Vor einem Jahr haben sie bereits in Gerlafingen ein Geschäft eröffnet, wo es massgeschneiderte Hochzeitsanzüge für Herren gibt nebst allgemeinen Dienstleistungen im Hochzeitssegment.

Nachdem das Geschäft in Gerlafingen gut laufe, sei der Standort in Grenchen ein Test, erklärt Caruso, der nach telefonischer Absprache in den Grenchner Showroom kommt, um Mass zu nehmen. Die Anzüge würden unter seinem Label in Italien gefertigt, erklärt er.

IT-Projekte und Mode

Aber auch im zweiten Stock tut sich einiges. Zwei Jugendliche aus der Region, die im Sommer ihre Banklehre erfolgreich abgeschlossen haben, tüfteln an ihrem IT-Projekt. Gleich daneben entstehen unter dem Label «FYL» («Fresh, Young, Luxury») Kleider für ein junges Publikum: Aaron Doukpo, Modedesigner aus Grenchen, möchte sein Hobby dereinst zum Beruf machen. Er entwirft und näht neben seiner Metallbauer-Lehre bei der Grenchner Firma Mecaplex seine eigenen Kleider-Kollektionen und ist deshalb primär nach Feierabend und am Wochenende an seinem Arbeitsplatz anzutreffen.