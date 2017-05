Zur anthropologischen Analyse gehört auch die Bewertung von Krankheitszeichen am Knochen. Verantwortlich für Letzteres ist Kantonsarzt Christian Lanz. «In dieser Phase suchen wir nach Anomalien», sagt Lanz. In einigen Fällen kann ein Röntgenbild weiterhelfen. Dennoch, «nur wenige Krankheiten hinterlassen Spuren am Knochen – und der Knochen als Organ hat nur wenige Krankheiten», betont Lanz. «Abgesehen von einer eindrücklichen Entzündung eines Unterschenkelschaftes, also des Schien- und Wadenbeins, und wenigen, geheilten Brüchen, finden wir bei den Grenchner Skeletten insgesamt wenig Hinweise auf Krankheiten.»

Solche Analysen können wichtige Informationen über den Fund und die Bevölkerung liefern, so zeigt etwa die Arm- und Handstellung, wie die Toten bestatten wurden. In Grenchen, so Landis, handelt es sich um eine für das Frühmittelalter typische Grabstätte: Die Verstorbenen wurden in gestreckter Rückenlage bestattet.

Aus der anthropologischen Analyse geht hervor, dass in der Grenchner Grabstätte Menschen aller Altersgruppen begraben wurden – die rund 60 gefundenen Individuen waren von vier bis über sechzig Jahre alt und viele davon seien Jugendliche, stellt Landis fest. Säuglinge wurden keine gefunden, «oftmals wurden die Babys an einem anderen Ort vergraben». Die Untersuchung deutet auf viele männliche Skelette, wobei auch sehr viele Individuen ein indeterminiertes Geschlecht haben.

Wie für die mittelalterliche Bevölkerung üblich, legten auch die Grenchner Individuen eher wenig Wert auf Zahnhygiene: Es finden sich viele kariesbefallene oder gar ausgefallene Zähne.