Ein Vorstoss von Kantonsrat Peter Brotschi (CVP, Grenchen) verlangt, Abklärungen zur Verbesserung der Sicherheit und Verkehrssituation auf der Archstrasse in Grenchen. Diese Hauptstrasse verläuft direkt neben dem Flughafen.

Insbesondere soll eine Tieferlegung der Strasse im Bereich der Anflug- und Abflugachse des Flughafens, also eine Untertunnelung, geprüft werden, forderte Brotschi. Mit einer Untertunnelung sollten allfällige Risiken, welche durch den Flugbetrieb für die Strassenverkehrsteil­nehmer entstehen, reduziert werden.

Unfallrisiko gering – Investitionskosten enorm

Der Kanton hat daraufhin ein im Bereich des Risikomanagements spezialisiertes Ingenieurbüro mit einer Risikoanalyse beauftragt. Dies sollte die Zweck- und Verhältnismässigkeit einer Untertunnelung prüfen. «Die Analyse kommt zum Schluss, dass das Risiko für die Verkehrsteilnehmer auf der Archstrasse, welches sich aus dem Flugbetrieb ergibt, bereits heute deutlich unter den einzuhaltenden Schwellenwerten liegt», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Demgegenüber würden für eine Untertunnelung Investitionskosten in der Höhe von circa 76 Millionen Franken stehen. Diese Kosten – alleine zur Reduktion eines sehr kleinen Risikos – sieht der Kanton als unverhältnismässig hoch an. «Umso mehr da der Regionalflughafen Grenchen sämtliche Sicherheitsvorgaben bereits heute erfüllt», heisst es. Die Nähe einer öffentlichen Strasse zu einem Flugplatz sei im Übrigen nicht ungewöhnlich und komme in der Praxis häufig vor.

Für die Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation auf der Archstrasse sowie im Bereich des Autobahnanschlusses Grenchen in unmittelbarer Nähe wurde zusätzlich eine Verkehrsanalyse durchgeführt. Dabei steht die Verflüssigung des Verkehrs im Zentrum. Die Lösungsansätze zur Reduktion der bestehenden Stausituation wurden auch dem für den Autobahnanschluss zuständigen Bundesamt für Strassen (ASTRA) zur Stellungnahme eingereicht. Eine entsprechende Antwort steht noch aus. (sks)