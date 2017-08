Timbersports heisst eine Wettkampfart, bei der sich Waldarbeiter-Profis im Umgang mit der (Motor-)Säge messen.

Zu einem Schaukampf lud am 1. August der Bettlacher Florian Wenger ein, nachdem er am Vorabend eine «Abschiedsparty» gefeiert hatte, weil er den Bauernberuf an den Nagel hängen will.

An den Timbersports-Schaukämpfen nahmen nebst dem amtierende Vize-Schweizer-Meister Cyril Pabst auch Matthias Knörr und Laurent Perrin teil.