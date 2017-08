Verschiedene Anlässe und Events im Zentrum haben aufgezeigt, dass dieser Strassenabschnitt bei einer Sperrung des Durchgangsverkehrs an Qualität gewinnt. Dieser Strassenbereich ist ein belebter und intensiv genutzter Standort in unserer Stadt mit viel Potenzial. Das Strassencafé lädt zum Verweilen ein und ist ein Publikumsmagnet für verschiedenste Gelegenheiten und Anlässe. Unsere Stadt ist seit Jahren bemüht, ein attraktives Stadtbild im Zentrum zu erhalten. Mit der Umsetzung des verkehrsfreien Marktplatzes und der Einführung von Begegnungszonen hat Grenchen städtebaulich an Qualität dazugewonnen.

Die Schliessung während der Sommermonate beinhaltet kein Wegfallen von Parkplätzen. Kein Gewerbebetrieb an diesem betroffenen Strassenabschnitt verliert einen Parkplatz; weil gar keine Parkplätze vorhanden sind.

Foto Ryf hat den Zugang weiterhin von Westen und die Gewerbebetriebe zwischen Fust und Kreuzung Kapellstrasse von Osten oder via EPA-Parkplatz von Süden. Ebenso sind die Zufahrten für den Warenumschlag und zu den Mieterparkplätzen im Schmiedehof jederzeit gewährleistet (Zubringerdienst gestattet). Als positive Nebenerscheinung würde auch die wilde Parkiererei, wie sie aktuell praktiziert wird, mit dieser Massnahme wegfallen.

Zudem handelt es sich um eine befristete Massnahme über die Sommermonate. In den restlichen Monaten des Jahres bleibt die Situation, wie sie heute ist.

Es ist an der Zeit, in dieser Sache einen Schritt vorwärts in die Zukunft zu tätigen und im Zentrum etwas zu bewegen. Nach der zweimaligen Ablehnung im Gemeinderat ist es nun an der Zeit, dass die Bevölkerung aktiv wird und die Möglichkeit erhält, sich für die verkehrsfreie Strasse einzusetzen.

Leider widerspiegelt der Gemeinderat heute nicht mehr zwingend die Meinung der Bevölkerung. Dies liegt nach der mageren Stimmbeteiligung der letzten Gemeinderatswahlen von rund 31 Prozent auf der Hand.

Das Ganze ist über die Jahre gereift und muss jetzt umgesetzt werden; wenn auch in einem ersten Schritt nur versuchsweise. Wie müssen die Qualitäten unserer Stadt fördern, wo sie vorhanden sind, und nicht in Schubladen von Verwaltungen verstauben lassen.

Die Petition wird bewusst von der «Interessengemeinschaft verkehrsfreie Bettlachstrasse im Sommer» lanciert. Die Initiative soll aus der Bevölkerung kommen.