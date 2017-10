Zu zwei Titeln fuhr bei den Damen Andrea Waldis. Im Scratch siegte sie knapp vor Aline Seitz und Léna Mettraux, im Punktefahren klar vor ihren beiden stärksten Kontrahentinnen, die dabei die Medaillenplätze tauschten.

Bei den Junioren (U17/U19) überzeugte Alexis Maret mit einem Sieg (Ausscheidungsrennen) und zweiten Plätzen im Scratch und im Punktefahren. In dieser Disziplin gelang dem U17-Fahrer Henry Lawton ein wahrer Ueberraschungscoup, als er mit der letzten Wertung den Sieg über die älteren Mitkonkurrenten errang.

Auch Lokale gut dabei

Der schon angesprochene Verein Velodrome Suisse konnte sich auch noch über einen Erfolg freuen. Marcel Wullschleger behielt in der Ausscheidung der Ü40-Kategorie die Oberhand. Lokalmatador Jan Swager van Dok belegte im Scratch trotz Erkältung den guten sechsten Platz und kündete an, dass er noch diese Saison den von ihm gehaltenen Stundenrekord für Hobbyfahrer angreifen will (41,342 Kilometer)

Zum gekrönten Haupt: Schwingerkönig Matthias Glarner machte seine Aufwartung im schick-modischen Trainingsanzug der Schweizer Armee. Er absolviere gerade denn WK in Magglingen und habe dort auch Radfahrer-Kollegen getroffen. «Ich bin allgemein ein Sportfan und deshalb wollte ich mir diesen Anlass nicht entgehen lassen» fügte er bei. Und ja, nach seinem schweren Unfall gehe es ihm von Tag zu Tag besser. In seiner Begleitung befanden sich zwei junge Damen. «Honi soit qui mal y pense»: Es handelte sich um die vielversprechende Snowboard-Crosserin Alexandra Hasler und die Skifahrerin Beatrice Scalvedi (Junioren-Vizeweltmeisterin Abfahrt). Und wer weiss: Vielleicht wird man in ein paar Jahren von zwei Schneeköniginnen reden.