Seit zwei Jahren packt das Stadtgrün frisch gesetzte Bäume in Kunststoffsäcke, um das Wasser besser zu nutzen und die Bewässerung einfacher zu machen. Diese «Treegator» oder Wasserjacken haben unten kleine Löcher, durch die das Wasser während fünf bis sieben Stunden langsam zu den Wurzeln sickert.

Tunnel und Fluss nutzen

«Wir sind sehr froh, dass wir eine Bewilligung haben, um Wasser aus der Aare zu entnehmen, ähnlich wie die Bauern. Sonst kämen zu den Personalkosten für das Wässern noch die Wasserkosten hinzu, und wertvolles Trinkwasser zu verschwenden ist auch nicht in unserem Sinn», sagt Patrick Kilchenmann. Neben der Nutzungsbewilligung für das Flusswasser verfüge das Stadtgrün über die Bewilligung zur Nutzung des Tunnelwassers. «Wir haben an der Alpenstrasse eine Pumpe montiert, mit der wir unsere Fahrzeuge füllen können.»

Noch ist die Trockenheit nicht so gross, dass das Flusswasser knapp ist, wie das in Hitzesommern gelegentlich vorkommt. Doch Patrick Kilchenmann hat festgestellt, dass die Zeiten, in denen das Stadtgrün Rabatten und Jungbäume bewässern muss, in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben.

Fehlendes Verständnis

Aus Erfahrung weiss er, dass nicht alle für diese Arbeit Verständnis haben. Besonders wenn Stadtgrün-Mitarbeitende während oder kurz nach einem Regen mit den Tankfahrzeugen unterwegs sind, könne es vorkommen, dass sie angehupt würden, «den Vogel» gezeigt bekämen oder sich gar Beschimpfungen anhören müssten. «Manche Leute haben kein Gespür dafür, dass Schauer derzeit nur einen Tropfen auf den heissen Stein darstellen. Zudem: Die Blumenpyramiden auf dem Marktplatz als Beispiel sind so dicht bewachsen, dass ein kurzer Regen gar nicht in die Erde gelangt, sondern an den Blüten abperlt.»