Es braucht viele flinke Hände, die mit anpacken, wie ein Augenschein am Morgen vor der Partie Benfica Lissabon gegen Neuchâtel Xamax auf dem «Brühl» zeigt. Urs Siegenthaler und ein Dutzend Helfer sind im Begriff, die letzten Werbebanden anzubringen, damit diese am Abend auch ihre gewünschte Wirkung erzielen.

Die rund 200 Laufmeter wurden am Vorabend gleich nach dem Spiel in Biel demontiert und nach Grenchen transportiert. Bereits um acht Uhr morgens machte man sich dann an den Wiederaufbau. «Dank der Mitarbeit der Leute vom Wohnheim Schmelzi klappt das bestens», erklärt Urs Siegenthaler. «Ohne sie wäre das Ganze nicht zu bewältigen. Toll ist auch die familiäre Stimmung», fügt er bei.

Der ehemalige NLA-Spieler des FC Grenchen war zusammen mit Sascha Ruefer und Roger Rossier massgeblich daran beteiligt, dass der Uhrencup zu Beginn des Jahrtausends wiederbelebt wurde. Auch wenn die Organisation nun in anderen Händen liegt, nimmt sich Urs Siegenthaler jeweils zwei Wochen Ferien, um seine Erfahrung und Arbeitskraft dem Turnier zur Verfügung zu stellen. Und Erfahrung besitzt er genug. Schliesslich war er während Jahren für «Omega» weltweit tätig und hatte in dieser Funktion auch die Zeitmessung an Olympischen Spielen zu verantworten.