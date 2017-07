Der 36-fache portugiesische Meister braucht nur gute fünf Minuten, um sein erstes Tor am Uhrencup zu erzielen. Jonas verwertete den fälligen Elfmeter souverän, nachdem er selber gefoult worden war. Das Team von Trainer Rui Vitoria verzückte in der Folge mit gekonnten Ballstafetten und technischen Finessen seine Anhänger, die bei den 4117 Zuschauenden eindeutig in der Mehrheit waren. Der auffällige Schweizer Internationale Haris Seferovic erzielte nach knapp zwanzig Minuten den zweiten Treffer und markierte damit bereits den Endstand. Er gab am Uhrencup seinen Einstand beim portugiesischen Meister.

Xamax seinerseits hielt gut dagegen und kam gegen die doch diverse Schwächen zeigende portugiesische Abwehr immer wieder zu Abschlussmöglichkeiten. Die beste davon vereitelte der brasilianische Nationaltorhüter Julio César in der ersten Halbzeit, als er den allein auf ihn zueilenden Gaëtan Karlen souverän stoppte.

Neuchâtel Xamax - Benfica Lissabon (Meister Portugal) 0:2 (0:2). - 4117 Zuschauer. - Bemerkung: Benfica mit Seferovic (bis 70., Tor zum 2:0/19.)