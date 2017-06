Am Sonntagmorgen spielten Musikerinnen und Musiker des Stadtorchesters Grenchen im Garten des Parktheaters auf. Angesagt waren populäre Melodien, die man gemeinsam zum angebotenen Brunch des Parktheater-Restaurants geniessen konnte. Das Wetter machte hundertprozentig mit, und so konnte man in entspannter Atmosphäre die schöne Umgebung geniessen und sich mit Köstlichkeiten für Ohr und Gaumen verwöhnen lassen.