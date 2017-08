Was wird bei der Rotoflex hergestellt? Seit einem spektakulären Grossbrand der Fabrik vor 12 Jahren weiss man, dass Lösungsmittel, Farben und Lacke involviert sind und Druckfarben produziert werden. «Es sind Druckfarben, die hauptsächlich für das Bedrucken von Kunststofffolien für die Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen», erklärt Steeb. 4000 Tonnen Farbe werden jährlich hergestellt. Damit ist auch gesagt, dass die Produkte höchsten Standard bezüglich Reinheit erfüllen müssen.

Man messe die Fremdkörper in «parts per billion» (ppb). «Ein ppb entspricht etwa einem Würfelzucker in einem Supertanker», zeigt Steeb die Dimension auf. Die Schweizer Druckfarbenverordnung gehöre zu den strengsten weltweit. Und wenn wir schon bei Zahlen sind: Mit den an der Lebern- strasse hergestellten Farben eines Jahres könnten etwa 40 Milliarden Joghurtdeckeli bedruckt werden.

Im Produktionsbereich der Rotoflex sind weder Handy noch Fotografieren erlaubt, weil es zu gefährlich wäre. «Unser ärgster Feind sind Funken einer elektrostatischen Entladung», erklärt der Roto- flex-Chef. Die Angestellten tragen Schuhe mit leitenden Sohlen, Besucher kleben sich einen «Blitzableiter» an.

«Die am häufigsten gelieferte Farbe ist übrigens Weiss», erzählt Steeb dem verblüfften Besucher. Die Begründung ist allerdings naheliegend, denn Weiss dient als Hintergrund bei Materialien, welche transparent oder metallisch sind. Ein wichtiger Produktionsprozess ist das Zerkleinern der eingekauften organischen Farbpigmente in sogenannten Perlmühlen. Der Mahlvorgang, der mehrere Stunden dauert, erfolgt durch kleine Metallkügelchen. Am Ende sind die Farbpartikel 2 Mikrometer gross, d. h. 50-mal kleiner als der Durchmesser eines Haares. In den Gängen der Firma hängen Mikro- skopaufnahmen der Farbkörner, die aussehen wie moderne Kunst.

Abluft wird verbrannt

Das Pulver wird dann in Lösungsmitteln aufgelöst und die Farbmischung mit Zusatzstoffen in einer computergesteuerten Mischanlage hergestellt. Meist als Konzentrat wird es an den Kunden geliefert, der die Farbe für den Druckprozess weiter verdünnt. Die flexiblen Lebensmittelverpackungen werden oft im Flexodruck-Verfahren (Hochdruck mit Kunststoff-Clichés) oder für hohe Produktionszahlen im Tiefdruckverfahren hergestellt.

Starke Unterdrucklüftungen saugen die Lösungsmitteldämpfe ab. Diese werden in einer speziellen Verbrennungsanlage bei über 800 Grad vernichtet. «Ohne diese Verbrennungsanlage müssten wir beträchtlich Lösungsmittel-Lenkungsabgaben zahlen», erklärt Steeb zur grossen Installation östlich des Firmengebäudes.

Verpackung macht oft Unterschied

«Technologie und konstante Qualität, das sind unsere Alleinstellungsmerkmale. Viele Kunden bleiben uns lange Zeit treu, erklärt Steeb beim Weitergehen ins Entwicklungslabor. Hier werden neue Farbstoffe gemäss Spezifikationen und oft in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt. Sogar eine kleine Andruckmaschine wurde kürzlich installiert, damit das Resultat auf den verschiedenen Materialien begutachtet werden kann. Denn die ansprechende Verpackung ist auf dem Lebensmittelmarkt schlicht ein Muss. «Das geht bis hin zum haptischen Erlebnis, wo sich eine Plastikverpackung anfühlt wie Papier.»

Wenn die Erschliessung neuer Märkte erfolgreich ist, kann die Produktion in der nach dem Brand neu erstellten Fabrik auf 4500 Tonnen jährlich wachsen, beim Ausbau der Produktionsanlage gar auf 6000 Tonnen.