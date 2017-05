Morgens um acht Uhr steht François Scheidegger in seinem Büro. Am Fenster hinter dem Stadtpräsidenten hängen die Wappenscheiben von Olten und Solothurn. «Es ist auch ein Recht, nicht stimmen zu gehen», sagt Scheidegger. Der FDP-«Stapi», vor vier Jahren gewählt, liefert einen Strauss an Gründen, weshalb in Grenchen die Stimmbeteiligung tiefer ist. Da ist die Soziodemografie. «Es gibt in Grenchen Leute, die man weniger erreichen kann.» Da sind die Leute, die sich heute zunehmend nur engagieren, wenn sie betroffen sind. «Aber für grosse Ideen wie den Liberalismus oder den Klassenkampf geht heute niemand mehr abstimmen», sagt Scheidegger. Alles wohl wahre Gründe. Aber das das könnte auch in Basel sein. Warum also Grenchen?

Wo andernorts Kathedralen stehen, ist in Grenchen Industrie

Spaziergang durch die Uhrenstadt. An bester Zentrumslage mögen sich andernorts Kathedralen erheben. Doch in Grenchen prägen grosse Industriebauten das Stadtbild und Fabrikareale das Zentrum. Grenchen hat keine alte Stadtgeschichte. Grenchen war ein Bauerndorf, das innert hundert Jahren rasant zur Industriestadt heranwuchs. «Die alten Leute reden noch vom Dorf», sagt Scheidegger.

Tatsächlich hat Grenchen bis heute und trotz aller Deindustrialisierung eine Industrie, von der andere Gemeinden nur träumen können. Keine andere Solothurner Stadt hat so viele Jobs an der Werkbank: Fast 60 Prozent der Arbeitsplätze sind es. In Solothurn und Olten sind es nur knapp 13 Prozent. Diese Städte leben von den Dienstleistungsbranchen.

Die Industrie prägte und prägt Grenchen: Italiener wurden für den Tunnelbau geholt. Die Uhrenindustrie zog Leute an. Aus der Schweiz, aus dem Ausland. Nach Grenchen kommt, wer Arbeit sucht. Was früher galt, gilt noch immer. Es gibt den Walliserverein und es gibt die Österreichfreunde in der Uhrenstadt. «Urgrenchner gibt es relativ wenige», sagt François Scheidegger. Selbst der Stadtpräsident ist vor Jahren aus beruflichen Gründen zugezogen. Die Industrie zog auch Ausländer an. Sie, die klassischen Arbeiter, wären SP-Wähler, sind aber nicht stimmberechtigt. «Es gibt Zweit- und Drittgenerationsausländer, die gut integriert sind, aber nicht am politischen Leben teilnehmen», sagt Kurt Boner. Die Ausländer. Sie prägen Grenchen.

Solothurn: Eine Barock-Beamten-Bastion, die vom hohen Ross aus nicht über ihre Kulisse hinaus blicken kann?

Kurt Boner ist Leiter der Grenchner Sozialdienste und eine über Grenchen hinaus gehörte Stimme. Auch er kam der Arbeit wegen nach Grenchen. Anfangs störte er sich am Gejammer über die schlechte Behandlung durch den Kanton. Heute ist er einer der stärksten Fürsprecher für die Stadt. «Vergesst nicht: Hier ist die real existierende Wirtschaft mit ihren Folgen», mahnt Boner. «Wir sind eine Industriestadt, die eher Bieler Strukturen hat als solothurnische», sagt er. «Lasst uns nicht hängen», ruft Boner nach Solothurn. Ihn stört, dass man in der Kantonshauptstadt lieber auf Grenchen hinabschaut als versucht, die Eigenheiten zu verstehen. «Solothurn hat den Barock-Blick. Man pflegt sich selbst», sagt Boner. Solidarität für die Sozialprobleme einer Industriestadt hat man in Solothurn aus Sicht vieler Grenchner nicht. «Grenchner sind selbst schuld und sollen ihre Probleme lösen», das sei die dortige Devise. Wer kann aareabwärts verstehen, was für eine Stadt alte nicht sanierte Wohnblöcke bedeuten, in die nicht Gutverdiener, sondern Sozialbezüger ziehen?

Aber muss man Grenchen mit Solothurn vergleichen? Wo steht Gerlafingen, das ebenfalls eine Industriegeschichte hat? Vielleicht könnte man, statt über die fehlende Altstadt und das serbelnde Gewerbe zu klagen, auch einfach Grenchen als schönste Agglogemeinde des Kantons verkaufen – mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, mit tollen Wohnlagen, bestem Naherholungsgebiet und hervorragender Verkehrserschliessung.

Grenchen: Selbst gewählt einflusslos oder dazu verdammt?

In Solothurn fehlt nicht nur das Verständnis für Grenchen. Auch die Grenchner fehlen in Solothurn: Die zweitgrösste Stadt ist in Kantons- und Regierungsrat seit Jahren untervertreten. Solothurn und Olten stellen quasi permanent einen Regierungsrat, Grenchen seit 1987 nicht mehr. Das hat Folgen: Ämter wurden aus der Uhrenstadt abgezogen. Der Kanton hat gerade einmal noch 17 Beamte in Grenchen stationiert. «So viel zu den Finanzströmen», höhnt François Scheidegger.

«Solothurn ist eine typische Kleinstadt, wo ein linkes städtisches Milieu am Entstehen ist», hat der Solothurner Politologe Lukas Golder kürzlich gesagt. «Es gibt mehr junge Familien, die etwas staatsnaher als bisher denken und weniger klassisch aus dem Gewerbe kommen.» Für Grenchen gilt das nicht. Die Uhrenstadt tickt politisch anders. Wer überhaupt noch wählen geht, der legt immer öfter die SVP-Liste ein. Die Masseneinwanderungsinitiative erreichte 61 Prozent Zustimmung.

Zurück im Büro des Stadtpräsidenten. FDP-Mann Scheidegger zeigt nach Norden, dann nach Westen und schliesslich nach Süden. «Oben ist der Berg, im Westen der Kanton Bern und unten die Aare.» Bei Kantonsratswahlen kann Grenchen auf keine Agglomeration zählen. Führt die Vernachlässigung dazu, dass weniger Grenchner wählen und dass sie aus Frust rechts wählen?

Ohne Bosse kein Genosse

Anruf bei Walter Bürgi (83). Der Alt- Regierungsrat war der letzte Grenchner, der in der Kantonsregierung sass. FDP-Mann Bürgi ist in Grenchen geboren und lebt noch immer dort. Er analysiert das Ende der roten Vorherrschaft im Grenchner Hôtel de Ville nicht aus dem Tagesgeschehen heraus. Der Elder Statesman blickt gelassen auf den langen Lauf der Dinge. «Es ist relativ einfach. Seit ich in die Schule ging, war Grenchen rot regiert», sagt Bürgi. «Wer lange regiert, macht irgendwann Fehler und das Pendel schlägt um.»

Bürgi, nicht nur Politiker, sondern als Atel-Chef einst auch Wirtschaftskapitän, blickt zurück: «Der rote Stadtpräsident war ein Ausgleich zu den Industriebossen, die in Grenchen wohnten und Gegendruck gaben.» Mehrere SP-Stadtpräsidenten waren auch Nationalräte. Heute aber wohnten nur noch wenige Industrieunternehmer in der Stadt. «Und sie machen keine Gemeindepolitik mehr.» Den SP-Gegendruck braucht es nicht mehr.

Noch immer ist die SP zwar die stärkste Partei. Aber sie hat nichts mehr zu sagen. Die Bürgerlichen regieren Grenchen. SVP und FDP haben hier zusammengefunden, wie sie es im Kanton sonst nicht schaffen. Die Anti-Banga-Koalition vor vier Jahren einte die beiden Parteien. Stadtpräsident François Scheidegger legt sein damaliges Wahlplakat auf den Tisch, mit dem er 114 Jahre sozialdemokratische Herrschaft beendete. Alle bürgerlichen Parteien unterstützten ihn. «Das Miteinander ist seither geblieben», sagt Scheidegger. «Wir trinken ab und zu nach dem Gemeinderat ein Bier. Und das kann lange gehen.» «Wir haben eine konsequente Politik gemacht und sind nahe am lokalen Gewerbe», sagt Richard Aschberger.

Das aufstrebende Grenchner SVP-Talent, das es mit links in den Kantonsrat geschafft hat, kennt keine Berührungsängste. «Wir machen Sachpolitik und schiessen nicht auf Leute.»

Über die SP wollen die Bürgerlichen lieber nicht reden. Alte Grabenkämpfe, die in der Ära Banga tief gingen, wollen sie nicht aufreissen. Stapi Scheidegger, der Ex-Richter, regiert konziliant; auch mit dem politischen Gegner. Nur hinter vorgehaltener Hand hört man: Zu veraltet die Köpfe bei der SP, mit der Forderung nach Steuererhöhungen habe sich die Partei selbst ins Bein geschossen. Und dann, die Ausländer: Im Solothurner Steingrubenquartier gibt es keine Kopftücher. Im Lingeriz oder im Ruffini-Quartier schon.

Probleme, sagt ein Insider, fangen bei der Waschküchenordnung an. Viele fremdenfeindlichen Initiativen haben in Grenchen Boden gut gemacht. Eine «dumpfe Angst vor der Zukunft und vor dem Fremden» verfängt. Wenn Arbeitsplätze verlagert werden, trifft das die Grenchner Werkbank besonders stark. «Die SP Schweiz ist von den Leuten abgerückt. Auch in der Ausländerpolitik»: Das kritisiert Boris Banga. Und nur das. Mehr will der ehemalige Stadtpräsident nicht sagen. «Servir et disparaître» hat er gesagt, als er von Grenchens Politbühne abtrat – oder wegbugsiert wurde.