Veronika Scheidegger gratulierte ihrer Herausforderin, die mit ihrer unerwarteten Kandidatur eine Urnenwahl provoziert hatte. "Sie hat gute Mobilisierungsarbeit geleistet, wohl vor allem in Bettlach. Ich und mein Team haben aber an unserer Linie festgehalten und sind nun halt nicht durchgedrungen", kommentierte die Unterlegene ihr Resultat. Wahrscheinlich hätten einige Stimmende auch (ihrer Meinung nach unbegründete) Angst vor zu grosser Machtballung gezeigt, analysierte die Ehefrau des Grenchner Stadtpräsidenten.

Nelly Furer, die 51-jährige Siegerin der Ausmarchung zeigte sich positiv Überrascht. "Ich freue mich sehr, denn die Ungewissheit über den Ausgang war gross", so Furer in einer ersten Reaktion. Es sei in der Tat Zeit für Veränderungen in der Kirchgemeinde. Die Kommunikation müsse verbessert werden und alle Beteiligten müssten als Team agieren. "Mit der neuen Zusammensetzung des Kirchgemeinderats, der Verwaltung und des Pfarrkollegiums sind die Voraussetzungen dafür gut." Die Wahlbeteiligung betrug 21,2 Prozent.