Steuervereinbarungen

Anders sieht die Verflechtung beim Lokalmatador Eta SA aus. Die Swatch- Group-Tochter hat in Moutier zwei Produktionsstätten. Allerdings nicht nur dort, sondern auch im jurassischen Boncourt. Damit weiss die Teppichetage der Eta alles, was es fiskalisch im Fall eines Kantonswechsels zu wissen gibt und dürfte gegen Überraschungen gefeit sein. Eine Anfrage zur Einschätzung dieser Frage zum Jahresbeginn hatte in der Kommunikationsabteilung der Swatch Group jedenfalls beträchtliche Heiterkeit zur Folge, aber keine Antwort.

«Grossfirmen treffen innerhalb des gesetzlichen Rahmens üblicherweise Steuervereinbarungen mit den Standortgemeinden ihrer Produktionsstätten», sagt IHVG-Präsident Erwin Fischer. Wie der Kanton Bern die Fälle handhabt, in denen juristische Personen über Kantonsgrenzen hinweg zu besteuern sind, erklärt auf Anfrage Yvonne von Kauffungen, Leiterin Kommunikation der kantonalen Steuerverwaltung: «Der von der Unternehmung erzielte Gewinn wird auf die beteiligten Kantone (Sitzkanton und Betriebsstätte-Kantone) aufgeteilt. Jeder Kanton besteuert dann den ihm zugewiesenen Gewinn. Bei der Ermittlung der massgeblichen Quote der Kantone stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Bei der sog. direkten Methode wird auf die Ergebnisse der Betriebsbuchhaltungen abgestellt. In der Praxis wird aber meist die sog. ‹indirekte Methode› angewendet. Für die Ausscheidung des Gesamtgewinns wird dann auf Hilfsfaktoren abgestellt. Dazu zählen vor allem die Umsätze, die Honorare und die Erwerbsfaktoren (eingesetztes Kapital, Gehälter und Löhne).»

«Schädliche Grenze» diesseits

Zurück zur Moutier-Abstimmung in Grenchen: Selbst in Zeiten digitaler Vernetzung schaffen Berg- und Sprachgrenze im Norden Realitäten, die trennend wirken. Die Konsequenz davon: In vielen Belangen orientiert sich Grenchen nach Süden und Westen. Hier sieht der IHVG-Präsident Hindernisse, die die Entwicklung der ganzen Region hemmen: «Unsere Kantonsgrenze Bern-Solothurn schadet uns viel mehr als die Jura-Frage.» Ermutigende Ansätze sieht er in der Repla Grenchen-Büren. Diese will er pflegen und ausbauen.

Und wenn Moutier für den Wechsel stimmen und künftig am Ende des Tunnels ein neuer Nachbarkanton sitzen sollte? «Dann ist das ebenso wenig ein Grund zur Besorgnis wie das gegenteilige Ergebnis», finden Stadtpräsident François Scheidegger und IHVG-Präsident Erwin Fischer übereinstimmend. Wer sich mit dem Ergebnis nicht abfinden wolle, sei diesseits des Berges herzlich willkommen, ob juristische oder natürliche Person, ob Jura- oder Bern-Fan.