In der Folge nahm er Jahr für Jahr an der Schweizer Meisterschaft teil. Mit langsamen Schritten ging es vorwärts, die Resultate verbesserten sich, ein Durchsacker war nie zu verzeichnen. Die akrobatischen Flugfiguren brachte er sich ohne Trainer am Boden autodidaktisch bei. Im Jahr 2010 war es so weit, dass er den Schweizer-Meister-Titel in der zweitobersten Kategorie gewann. «Da hätte sich die Möglichkeit geboten, dass ich in dieser Liga bleibe und internationale Wettbewerbe bestreite», hält Isidor von Arx fest. Doch er wollte in die Königsklasse aufsteigen, in die unlimitierte Liga.

Flugzeug der Spitzenklasse

Im Jahr nach seinem Erfolg bekam er die Möglichkeit, in Grenchen ein Flugzeug zu fliegen, das für die Höchstklasse geeignet ist: Die Extra 330SC. Somit ist Grenchen seit 2011 seine «Homebase» als Kunstflieger. Er leistete sich ein Trainingslager in Frankreich bei Nicolas Ivanoff, Team-Weltmeister im Kunstflug und Pilot beim Red Bull Air Race.

Bei seinem ersten Start in der unlimitierten Kategorie 2012 in Lodrino erhielt er seinen ersten Dämpfer, da er auf dem letzten Platz landete. «Dieses Lehrgeld muss man bezahlen», sagt er rückblickend. Zwei Jahre später kam er in Môtier im Val de Travers auf den zweiten Rang: «Dort habe ich realisiert, dass ich jeden schlagen kann, auch Pierre Marmy und Bruno Müller, die seit 2001 jeweils den Titel des Schweizer Meisters unter sich ausmachten.» Ein Jahr später liess von Arx auch diese beiden Spitzenpiloten hinter sich.