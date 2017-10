Ganze 32 Teams aus zwölf Vereinen aus der ganzen Schweiz kämpften am Teamcup in zwei Divisionen um den Sieg und um erste Qualifikationspunkte für die Schweizer Meisterschaft 2018 in Volketswil. Die Turner legten eine enorme Wendigkeit an den Tag, den Körper gerade und elegant, die Sprünge präzise. Einige Übungen misslangen aber auch, besonders die mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Klappten diese aber, so war man mit grosser Wahrscheinlichkeit vorne mit dabei.

Alter spielt keine Rolle

Da das Alter im Teamwettkampf keine Rolle spielt, gab es in den Gruppen teilweise Altersunterschiede von bis zu zwanzig Jahren. Doch von einer klaren Überlegenheit der Älteren in der Einzelwertung konnte nicht die Rede sein. Im Gegenteil, die Jüngeren mischten tapfer vorne mit und versuchten, den Routinierten die Topplatzierungen streitig zu machen. In eben diesem Teamwettkampf haben die Grenchner eine starke Truppe zusammengestellt. In der Division 1 überzeugte das erste Grenchner Team mit Fabio Hug, Ramona Schaad, Adrian Simon und Noa Wyss mit dem zweiten Rang. Dass die Grenchner hochtalentierte Athleten in ihren Reihen haben, zeigte sich auch an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften. In den vier Qualifikationswettkämpfen waren die Uhrenstädter immer vorne mit dabei; es regnete quasi Medaillen. Die Grenchner Trampoliner überzeugten auf ganzer Linie: Verteilt auf sechs Athletinnen und Athleten in verschiedenen Altersstufen gewannen sie dreimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Adrian Simon, Luc Waldner und Noa Wyss, die in ihren Altersstufen alle im Schweizer Nationalkader sind, holten sich im Team gar den Schweizer-Meister-Titel. «Wir haben das Glück, dass wir gleich drei Top-Turner in unserem Verein haben», meint Andy Vogt, Präsident des Organisationskomitees. Die meisten anderen Athleten aus dem Nationalkader seien auf Vereine aus der ganzen Schweiz verteilt und deshalb im Team nicht ganz so konkurrenzfähig.