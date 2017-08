Carmen Leimer hat die Boutique Ecke Marktstrasse/Kapellstrasse zwar erst vor fünf Jahren übernommen, was aber nicht etwa bedeutet, da sei ein Nobody am Werk: In den Achtzigerjahren arbeitete Leimer in der damals sehr angesagten und weitherum bekannten Boutique «Top Corner» in Solothurn, die Adresse für Jeans schlechthin.

Danach wechselte die Geschäftsfrau zu Ex Libris, war nacheinander Filialleiterin der Filialen Grenchen, Langendorf und Solothurn. Nach einer «Babypause», die rund 10 Jahre dauerte, beschloss sie, einen beruflichen Wiedereinstieg zu wagen, und übernahm die Boutique Olivia. «Ich fand diese Boutique einfach von Beginn an sehr sympathisch. Sowohl von der Lokalität her als auch vom Sortiment.»

Bei «Olivia» finde man Mode für Kundschaft ab 35, in erster Linie für Frauen, auch für solche mit Figur, wie die Inhaberin betont. «Keine Billigware, aber doch erschwinglich», ist ihr Credo. Carmen Leimer legt grossen Wert auf Qualität. Rund 90 Prozent der Lieferanten der im Laden ausgestellten Kleidungsstücke lassen in Europa produzieren – nur bei der Männerlinie liegt der Prozentsatz etwas tiefer.