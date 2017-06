Bereits am Nachmittag hatten die geladenen Gäste die Gelegenheit, sich von den Diplomanden ihre Arbeiten zeigen und erklären zu lassen. Die meisten Arbeiten werden in den Firmen, in denen die Diplomanden arbeiten, auch künftig implementiert.

Beispielsweise die Diplomarbeit im Fachbereich Elektrotechnik von Michael Aebi. Drei Transportbandmodelle stellen zusammen einen Prozessablauf dar. Zum Transportieren stehen drei unterschiedliche Förderelemente zur Verfügung, welche auf der Oberseite ein Loch aufweisen. Diese werden nun automatisch auf das Band gestossen und durchlaufen verschiedene Arbeitsstationen. Eine Diplomarbeit, die auch den Studienkollegen sichtlich Spass bereitet.

Kurt Munter, Fachleiter Informatik an der HFTM, freute sich über das ausgezeichnete Abschneiden der Diplomanden. «Die Berufsaussichten dieser Fachkräfte sind ausgezeichnet. Seit längerem haben wir auf HF-Stufe die niedrigste Arbeitslosigkeit in diesen Berufsrichtungen.» (om)