Mit einem «Boarding Pass» fliegen Reisende normalerweise in die Ferien. Der neue «Boarding Pass» des Flughafens Grenchen ist ein «symbolisches Flugticket im Kreditkartenformat», schreibt der Flughafen Grenchen in einer Medienmitteilung. Damit können alle Personen aus der Region von verschiedenen Rabatten profitieren: vergünstigte Heli-Rundflüge, Gratis-Kino-eintritte und verschiedene Spezialangebote in Grenchner Geschäften und Restaurants.

Mit der neuen Gutschein-Karte für Grenchner wird auch ein neues Flughafenmagazin ins Leben gerufen. «Up in the sky» soll mehrmals jährlich erscheinen und Themen rund um den Mittelländer Flughafen aber auch wirtschaftliche, touristische und gesellschaftliche Entwicklungen in der Region Grenchen beleuchten. Die erste Ausgabe «up in the sky» wird noch in diesem Jahr kostenlos an 20 000 Haushalte in der Region Grenchen verteilt werden.

Dankeschön an Flughafenfreunde

Den «Boarding Pass» gibt es für 48 Franken im Jahr. Lanciert wurde das Gutscheinpaket vom Flughafen Grenchen, regionalen Gewerbetreibenden und dem Verein Pro Regionalflughafen Grenchen. «Der Flughafen Grenchen hat einen grossen Rückhalt – gerade in der Region Grenchen», so Silvan Granig, Präsident des Vereins Pro Regionalflughafen Grenchen. Anlässe wie das Heli-Weekend seien immer gut besucht. Mit dem «Boarding Pass» und dem neuen Flughafenmagazin wolle man diesem Wohlwollen aus der Bevölkerung gerecht werden: «So können wir Interessierte über den Flughafen informieren und sie von Angeboten aus der Region profitieren lassen.» Gleichzeitig unterstütze der Flughafen so Partner aus dem Grenchner Gewerbe.

Die detaillierte Angebotsübersicht des «Boarding Pass» finden Sie auf der Flughafen-Website www.airport-grenchen.ch unter «Freunde Flughafen Grenchen».