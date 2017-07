Drei der vier Uhrencup-Spiele finden dieses Jahr in der Tissot Arena in Biel statt, ein einziges noch im Grenchner Stadion Brühl, der Geburtsstätte des traditionelllen Freundschaftsturniers unter internationalen Clubs.

Im Brühl laufen dafür heute Abend um 20 Uhr erstmals die Stars von Benfica Lissabon auf, die gegen den Schweizer Challenge-League-Club Neuenburg Xamax antreten werden. Tickets gibt an der Abendkasse, das Spiel wird zudem auf TV 24 live übertragen.

Das letzte Spiel des Turniers findet am Samstag um 17 Uhr wieder in Biel statt. Lissabon wird dann auf die BSC Young Boys treffen. (at.)