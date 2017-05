Am Wahlnachmittag war dem Grenchner SP-Parteipräsidenten und Fraktionschef Remo Bill die Enttäuschung anzusehen. «Von der Listengestaltung her hätten wir zumindest erwarten können, den Sitz zu halten», glaubt Bill. Was genau schiefgelaufen sei, könne er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, doch habe möglicherweise der Antrag auf eine Steuererhöhung an der Gemeindeversammlung gewisse Wähler kopfscheu gemacht. «Man muss auch daran denken, dass wir sehr starke Zugpferde wie Boris Banga und auch Vize-Stadtpräsident Urs Wirth diesmal nicht mehr hatten», ergänzt SP-Gemeinderätin Angela Kummer. Der Umstand, dass die SP mit 28,2 Prozent Wähleranteil noch immer mit Abstand stärkste Partei ist in Grenchen, vermag Bill und Kummer nicht zu trösten.