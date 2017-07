Heute beschäftigt der Firmenchef 58 Angestellte (davon acht Lernende) auf rund 45 Vollzeitstellen. Beim Verkauf legt er Wert auf gute Französischkenntnisse. Bis Ende Jahr dürften es fünf Angestellte mehr sein, weil Anfang November zum Café an der Bahnhofstrasse in Biel (eröffnet diesen Mai in einem ehemaligen Schuhgeschäft) ein zweites Café an der Marktgasse hinzukommen wird. Beide Bieler Standorte setzen auf Kaffee und Torte. Zuvor hatte Jaeggi 2011 das Badirestaurant übernommen und 2012 das Café Stadthus.

«Ich habe das grosse Glück, dass meine Frau Branchenspezialistin und mit mir im Geschäft ist», sagt Jaeggi. «Als ich herkam, verkauften wir 20 Prozent (fremde) Markenware. Heute ist der Anteil von dem, was nicht von Grund auf im Haus produziert wird, auf unter ein Prozent gesunken.» Er kommt – anders als seine beiden Berufskollegen, die gelernte Bäcker sind – als Konditor-Confiseur von der süssen Seite der Branche her. Ein Wunsch, den er sich trotz der starken Expansion bisher nicht habe erfüllen können, sei die Glaceproduktion. Dafür fehle an der Archstrasse der Platz.

Beim Sortiment setzt das Back-Caffee Schwerpunkte. So setzt Jaeggi beim Brot und Gebäck auf Spezialitäten, die er teilweise hat schützen lassen. Hingegen findet man kein herkömmliches Halbweiss- und Ruchbrot bei ihm. Zugunsten der Industrie habe Jaeggi einen Service für Mittagsverpflegung aufgebaut, wie er sagt. Eine weitere Nische sei die Tortenproduktion mit individueller Dekoration. Interessant sind auch die Öffnungszeiten: 364 Tage im Jahr morgens ab 5 Uhr. Damit lassen sich Schichtende und -anfang abdecken, wobei Ärzte, Taxichauffeure und Arbeiter einander die Klinke in die Hand gäben. Die 25 Parkplätze an der Archstrasse seien inzwischen viel zu wenig. Geschlossen ist der Betrieb an der Archstrasse ausschliesslich am 25. Dezember.

«Ich verstehe mich gut mit meinen Berufskollegen vor Ort. Sie sind für mich keine Konkurrenten. In diese Kategorie fallen höchstens die Tankstellenshops mit ihrer industriellen Aufbackware», sagt Jürg Jaeggi.

Gassler Beck: Passion für neue Kreationen

«Ich bin in den Betrieb hineingewachsen und war schon als Kind oft in der Backstube», sagt Peter Gassler. Sein Vater hat das Geschäft 1956 an der Jurastrasse begonnen. Übernommen hat es Peter Gassler 1989 nach umfangreichen Lehr- und Wanderjahren in der Schweiz und für einige Wochen in England. Bei der Übernahme führte er bereits das Eldorado am Postplatz, das zweite Standbein des Geschäfts.