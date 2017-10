Aber umso wichtiger ist eine massgeschneiderte und perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Linse – schlecht angepasste Kontaktlinsen können sogar gesundheitsgefährdend sein.» Unter diesem Blickwinkel hat Banz Mühe mit den Billigangeboten aus dem Internet. «Ab und zu habe ich natürlich auch Kunden, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, sei es mit Billig-Linsen, die sie online gekauft haben. Oder es kommen Kunden zu mir, die bei der Konkurrenz nicht zufriedengestellt wurden.»

Konkurrenz ist spürbar

Stichwort Konkurrenz: Beklagen könne er sich nicht. Wenn auch die Konkurrenz spürbar sei. «Wir Optiker waren lange Zeit verschont von grossen Ketten wie Fielmann, die zum Teil günstigere Preise haben. Jetzt müssen wir damit leben.» Wie in anderen Branchen im Discountbereich werde oft beim Personal gespart.

Jedoch würden auch dort gute Leute ausgebildet, die wichtig seien für den Augenoptikermarkt, stelle er fest. «Eine meiner drei Angestellten hat ihre Ausbildung bei Fielmann absolviert, sie ist eine ausgezeichnete Fachkraft.»

Hingegen sei in Grenchen seiner Meinung nach die oberste Grenze erreicht. Zwei Fachgeschäfte – seins und das von Beat Horisberger, der wie er einen Abschluss mit Fachausweis und das Meisterdiplom vorzuweisen habe, dazu ein Geschäft der Schweizer Kette McOptik und das Optik-Geschäft Optissimo, seien ausreichend für diese Stadt.

Keinen Illusionen nachhängen

Zur Einkaufssituation in Grenchen hat Martin Banz eine klare Meinung: «Man könnte vielleicht mehr machen. Leere Ladenflächen und Geschäftslokale sind schlecht. Aber man muss sich einfach von der Idee lösen, Grenchen werde jemals eine Stadt zum Flanieren.» Grenchen habe keine Altstadt, auch keinen See- oder Flussanstoss. Aber die Stadt habe andere Vorteile, so Banz. Beispielsweise Parkplätze in ausreichender Zahl.

«Natürlich soll man alles dafür tun, die Stadt attraktiver zu machen. Aber man muss dabei realistisch bleiben. Grenchen hat eine grosse Anzahl cooler Anlässe, wie Rock am Märetplatz, die Kürbisnacht, das Grenchner Fest und nicht zu vergessen den Wochenmarkt. Dafür sollte man die Energie aufwenden.»