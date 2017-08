«Habt Ihr Eure Turnbeutel dabei?», fragt ein Vater ein paar offensichtlich verdutzte Frauen vor dem Haldenschulhaus. «Ihr wisst, wir haben eine Stunde gemeinsam Turnen mit unseren Kindern». Die Auflösung des Scherzes löst allgemeines Gelächter bei den Umstehenden aus. Turnen steht am ersten Schultag nicht auf dem Programm für die Eltern. Aber sie dürfen ihre Kinder begleiten, hoch ins oberste Stockwerk, ins Klassenzimmer. Dürfen dabei sein, wenn die Kinder zum ersten Mal ihre Klassenkameradinnen und -kameraden in der neuen Umgebung treffen, sich an ihren neuen Platz setzen und die Lehrerin oder der Lehrer die ersten Worte an ihre neuen Schützlinge richtet.

Einige Eltern haben sich dabei bestimmt an ihren eigenen ersten Schultag erinnert und festgestellt, dass sich Einiges geändert hat und doch viele Dinge über die Jahre hinweg gleich geblieben sind. So auch Gesamtschulleiter Hubert Bläsi, der betonte, dass die Spannung auf die neue Umgebung und die neuen Schulgefährten sicher noch dieselbe sei wie früher. Natürlich gebe es viel Neues heutzutage und man könne den Unterricht von damals nicht mit dem von heute vergleichen. Und doch: «Die emotionalen Aspekte haben sich nicht gross geändert über die Zeit. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sind vielleicht etwas nervös am ersten Tag, auch die Lehrpersonen sind freudig angespannt.»

Empfang mit Blumenspalier

Nach der ersten Schulstunde, die die Klassen in ihren Zimmern absolvierten, trafen sich pünktlich um 9 Uhr alle auf der grossen Treppe vor dem Schulhaus. Oberhalb der Treppe waren die bereits gefertigten Fahnen zum Tag der Kinderrechte montiert. Ingeborg Kupper erklärte den Anwesenden die Bewandtnis: Jede Schülerin, jeder Schüler des Haldens wird bis im Oktober eine solche Fahne gestalten, ein Kinderrecht abbilden. Alle zusammengenäht sollen am 20. November, am Tag der Kinderrechte, den Turm in Olten umhüllen. Kupper betonte, wie wichtig die Rechte der Kinder überall, auch in unserem Land sind.