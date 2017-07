Die Zukunft ist elektrisch – dies ist das Motto des Smartflyer-Challenge. Was auf der Strasse mit der zunehmenden Zahl von elektrisch angetriebenen Autos der Fall ist, wird sich mit der Zeit auch in der Luft durchsetzen. Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit arbeiten eine grosse Zahl von Firmen des Flugzeugbaus an Modellen mit Elektromotoren. Noch in diesem Juli wird eine Schweizer Flugschule zweiplätzige Schul- und Reiseflugzeuge mit Elektromotoren zum Einsatz bringen.

Das Smartflyer-Challenge will den Flughafen Grenchen zu einem «Hotspot» des Elektroflugs machen. Am Wochenende des 9. und 10. Septembers findet das erste europäische Fly-in für Elektroflugzeuge statt. Das Organisationskomitee unter der Leitung des Grenchners René Meier ist unter Hochdruck an der Arbeit. Neben der Bereitstellung der Infrastruktur bedeutet dies grosse administrative Arbeit mit mehrsprachiger Korrespondenz weit über die Schweizer Grenze hinaus. Die gute internationale Vernetzung des ehemaligen Luftwaffen-Obersts und jetzigen «Aussenministers» des Aero-Club der Schweiz bietet Gewähr für beste Kontakte. Im Organisationskomitee arbeiten weiter die beiden Swiss-Piloten Rolf Stuber und Daniel Wenger mit sowie Alfons Hubmann, der Präsident des Experimental-Flugzeugbaus der Fédération Aéronautique Internationale ist. Seitens des Flughafens Grenchen ist Direktor Ernest Oggier mit von der Partie. Ausser Oggier gehören alle OK-Mitglieder zum Projektteam des Smartflyers, also dem vierplätzigen Reiseflugzeug mit Hybridantrieb, das seit einiger Zeit in Grenchen entwickelt wird.