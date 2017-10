Eric Nünlist (61) wurde in Solothurn geboren und machte in Bern das Lehr- und Konzertdiplom als Musiker. Die Liebe zur Orgelmusik hat beim ihm der legendäre, leider kürzlich verstorbene, Hannes Meyer entfacht, der auf der Orgel Unterhaltungsmusik spielte, die andere ihm gerne verboten hätten und den Nünlist bereits als Jugendlicher im Internat im Bündnerland kennen gelernt hatte. Nünlist lebte an verschiedenen Orten in der Schweiz, darunter längere Zeit in Oberdorf (SO); heute ist er in Oftringen (AG) zu Hause. Er bietet mit Musikerkollegen und -kolleginnen musikpädagogische Programme für Kinder an, tritt auch mit amerikanischen Handglocken auf («Golden Bells»), war nach entsprechenden Nachdiplomstudien als Coach und Schulleiter tätig und arbeitet zurzeit wieder als Volksschullehrer (Französisch und Werken). Als Orgelspieler und Organisator der Abendmusiken in Grenchen ist er in einem 30-Prozent-Pensum angestellt.(at.)