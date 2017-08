Am Mittwochnachmittag wurde die 80-jährige Rentnerin von einer Frau angerufen, die sich als Bekannte aus Deutschland ausgab. Die Betrügerin gab an, für einen Wohnungskauf in der Schweiz Bargeld zu benötigen, welches sie nicht abheben könne. Die Seniorin erhielt kurz darauf einen weiteren Anruf, angeblich von ihrer Bank. Die getäuschte Rentnerin hob dann über 10‘000 Franken von ihrem Konto ab und übergab diesen Betrag an ihrem Wohndomizil einer unbekannten Kontaktperson. (kps)