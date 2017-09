Drei Fahrzeuge waren in einen supponierten Unfall verwickelt, die verletzten Insassen mussten mit Schneid- und Brechwerkzeugen aus dem Innern befreit werden. Für den Rettungsdienst handelte es sich um eine schulische Übung: Zwei Junge wurden von Ausbildner Roger Eggel in einer realen Situation instruiert. Die 40 aufgebotenen Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten eine Überprüfung der Standard-Prozesse zu bestehen, wie Kommandant Thomas Maritz erklärte. Die guten Ergebnisse des erst kürzlich erfolgreichen Audits bei Astra und Gebäudeversicherung seien bestätigt worden, so der Kommandant.

Kommenden Samstag findet zudem zwischen 13.30 und 16.30 Uhr die Hauptübung der Feuerwehr beim Magazin an der Schmelzistrasse 5 statt. Die diversen Dienste und Gerätschaften der Feuerwehr werden dem Publikum an elf verschiedenen Posten näher gebracht. «Sie haben die Möglichkeit, an den Posten selber Hand anzulegen und die Arbeit der Feuerwehr 1:1 mitzuerleben».