Ruag spendiert neuen Auspuff

Die Zwangspause wurde somit auch genutzt, um die marode Auspuffanlage zu ersetzen. Bei einem Neunzylinder-Sternmotor eine nicht ganz einfache Sache. Doch wurde man bei der Firma Ruag fündig. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, der Dewoitine zu einem neuen Auspuff zu verhelfen - als Sponsoringprojekt, wie Firmenvertreter erklärten. Ansonsten hätte der Verein gut und gerne 15'000 Franken allein für dieses Ersatzteil aufwenden müssen.

Angefertigt wurde das Stück von Lernenden der Ruag in Emmen unter der Leitung von Paul Wermelinger, Berufsbildungsverantwortlicher Anlagen- & Apparatebau, wie Adrian Heer, Leiter berufliche Bildung bei Ruag erklärte. «Wir legen Wert darauf, dass unsere Lernenden nicht nur Edelschrott produzieren, sonder Produkte, die man auch gebrauchen kann - in diesem Sinne war dies für uns ein ideales Projekt» so Heer.

«Zur Herstellung des Teils war viel Handarbeit nötig und es wurden auch Produktionstechniken angewandt, welche heute nicht mehr geläufig sind», erklärte Wermelinger das Vorgehen. Umso glücklicher sei man gewesen, dass die Sonderanfertigung fast perfekt gepasst habe.

«Das passt ausgezeichnet», meinte auch Peter Brotschi, «wurde doch die Dewoitine 1931 von der Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte Thun, einer Vorläuferfirma der Ruag, gebaut.» So hat man quasi ein Original Ersatzteil. Bei der Überholung des Flugzeuges durch Mobile Air in Bex (VD) gabs auch einen neuen zweiblättrigen Propeller aus Eschenholz, der in Deutschland gefertigt wurde.

«Er liefert zwar etwas weniger Steigleistung, dafür kann man schneller Fliegen», berichtete Chefpilot Paul Misteli nach ersten Testflügen. Und schliesslich gabs für die Dewoitine auch noch ein neues Funkgerät.

Kleine Flugshow

Für die Vorführung des Fluggeräts stürzte sich Misteli in seinen Fliegeroverall und drehte für das staunende Publikum ein paar Platzrunden. Morgen Samstag wird das Flugzeug übrigens am Oldtimer-Meeting auf dem Birrfeld ausgestellt.

Vor zwei Jahren wurde die 86-jährige Dewoitine, die bis 1964 in Grenchen als Schleppflugzeug im Einsatz war, vom Verein Hangar 31 nach Grenchen zurückgebracht und wird in flugfähigem Zustand erhalten.