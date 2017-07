Street Food Festivals florieren landauf landab. Was in den Grossstädten Amerikas wie New York und Los Angeles begann, ist auf einem Siegeszug durch die ganze Welt, sollte man meinen. Auch in der Schweiz boomt der Trend: Fahrende Küchen, schnell aufgebaut oder gar ganz mobil in einem Fahrzeug, bieten leckere Gerichte aus aller Welt an. Und statt dass die Anbieter des Streetfoods auf eigene Faust von Chilbi zu Stadtfest, von Märetfest zu Braderie fahren, existieren inzwischen Veranstalter, die regelrechte Tourneen durchs ganze Land organisieren und von Stadt zu Stadt reisen.