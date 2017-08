Mit dem zweiten Schweizermeistertitel im Beachvolleyball haben sich Sandrine Giroud (VBC Sion) & Jasmin Schwab (TV Grenchen) die diesjährige Beachsaison erneut versüsst. Gegen zwei Tessinerinnen gewannen sie 2:1 (21:6, 20:22, 15:13). Der sensationelle zweite Schweizermeistertitel in Folge war Tatsache!

Nach dem letztjährigen Titel in der Kategorie U15 der Juniorbeachtour (JBT) mussten die beiden in diesem Jahr in der höheren Kategorie U17 antreten. An den Schweizermeisterschaften vom vergangenen Wochenende in Rorschach mussten sie nach zwei Siegen und einer Niederlage im 1/4 Finale ins Loser-Tableau. Eine erneute Niederlage hätte das direkte Out bedeutet. Mit einem 2:1 Sieg gegen das Team Xenia Frauchiger & Menia Bentele (beide Basel) gelang es ihnen, sich für den Halbfinal zu qualifizieren.

Dort wartete die Nummer 1 des Turniers, Mara Moser & Joelle Rohrer (Bern). Sandrine & Jasmin war es in der ganzen Saison nie gelungen, die beiden Bernerinnen zu schlagen. Im Mastersturnier in Olten waren sie zwar sehr nahe an einem Sieg, doch ging dieser im dritten Satz mit 16:14 trotzdem an die Favoritinnen.

An den Schweizermeisterschaften behielten Sandrine & Jasmin nun aber die Oberhand und konnten sich in einem wahren Krimi im Tiebreak mit 18:16 für den Final qualifizieren.

Im andern Halbfinale setzte sich das Zwillingspaar Greta & Giulia Fonzi (Tessin) gegen die beiden Nationalspielerinnen Annik Stähli (Bern) & Mathilde Engel (Neuenburg) durch. (mgt)