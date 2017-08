«Ist das noch zu toppen?», fragte der Berichterstatter dieser Zeitung anlässlich des gelungenen «Rock am Märetplatz 2016». Die Antwort lautet voraussichtlich ja. Denn das Grenchner Rockfestival, das morgen Samstag zum sechsten Mal durchgeführt wird, kommt mit einer Reihe von Innovationen. «Die Besonderheit diesmal wird sein, dass wir gleich zwei Bühnen aufbauen – eine am südlichen und eine am nördlichen Ende des Marktplatzes», erklärt OK-Chef Kurt Gilomen.

Der «Mister Rock» von Grenchen hat letztes Jahr den «Chappelitüfel» erhalten und will auch dieses Jahr wieder Vollgas geben, wenn es um die Beschallung und Belebung des Grenchner Stadtzentrums geht.

Mehr Bands denn je

Die beiden Bühnen erlauben eine ausgedehnte Vielfalt von Bands, dieses Jahr zählt das Line-up nicht weniger als neun Formationen, die ab 13 Uhr bis Mitternacht auftreten werden. «So bewirken wir, dass auf dem ganzen Märetplatz immer was los ist», freut sich Gilomen. Neu sind auch die beiden Zelte, welche Schutz vor Sonne (und wenn nötig auch vor Regen) bieten werden. «Die Wetteraussichten sind gut für ein perfektes Rockfest.»